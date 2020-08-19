Altun’dan muhalefete ‘milli irade’ çağrısı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın sözlerine ilişkin açıklama yaptı. "Biden'ın 'muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz' sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi" diyen Altun, "Muhalefetin Biden'ın ifadelerine onca zaman neden tepkisiz kaldığını da söyleyelim. Madem kendileri buna cevap veremedi, cevabını biz verelim: Karşı karşıya kaldığımız şey, 'Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin' sendromudur. Çağrımız, milli iradeye saygılı olunmasıdır" ifadelerini kullandı.