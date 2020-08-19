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Selçuk'tan hastalarına müjde!

Zehra Zümrüt Selçuk açıklamasında; " hastalarımızın 'a tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi. 'dan yapılan açıklamada da "SMA hastalarımızın tedavisinde kullanılan SUT'a tabi ilaçların erişimi ile ilgili konu çözüme kavuşmuştur" denildi.

Bakan Selçuk'tan SMA hastalarına müjde!

19.08.2020, 16:47 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020,17:09

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalarının Sağlık Uygulama Tebliği'ne (SUT) tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, SMA hastalarının tedavisinde kullanılan SUT'a tabi ilaçlarının erişimi ile ilgili yaşanan sıkıntıların çözüme kavuştuğunu açıkladı.

Paylaşımında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sosyal medya hesabından yaptığı "SMA hastalarımızın tedavisinde kullanılan SUT'a tabi ilaçların erişimi ile ilgili konu çözüme kavuşmuştur." şeklindeki açıklamasına yer veren Selçuk, şunları kaydetti:

"SMA hastalarımızın SUT'a tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeye devam edeceğiz. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin."

AA

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