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Başkan Erdoğan'dan Hicri Yılbaşı mesajı

Başkan Erdoğan mesajında, "Milletimizin ve aleminin Hicrî 1442 yılını tebrik ediyor, ülkemiz, İslam dünyası ve insanlık için hayırlara vesile olmasını ’tan niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'dan Hicri Yılbaşı mesajı

20.08.2020, 00:24

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin Hicrî 1442 yılını tebrik ediyor, yeni yılın ülkemiz, İslam dünyası ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

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