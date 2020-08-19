Başkan Erdoğan, Twitter hesabından mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin Hicrî 1442 yılını tebrik ediyor, yeni yılın ülkemiz, İslam dünyası ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.
Milletimizin ve İslam aleminin Hicrî 1442 yılını tebrik ediyor, yeni yılın ülkemiz, İslam dünyası ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. pic.twitter.com/ZlzVcNE7L5— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 19, 2020
Başkan Erdoğan'dan Hicri Yılbaşı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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