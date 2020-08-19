Başkan Erdoğan'dan Hicri Yılbaşı mesajı

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin Hicrî 1442 yılını tebrik ediyor, yeni yılın ülkemiz, İslam dünyası ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Milletimizin ve İslam aleminin Hicrî 1442 yılını tebrik ediyor, yeni yılın ülkemiz, İslam dünyası ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. pic.twitter.com/ZlzVcNE7L5 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 19, 2020