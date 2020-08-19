Başkan Erdoğan'ın müjdesi Avrupa basınında gündem oldu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İlk yerli güneş paneli fabrikası açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr'i yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz'de dayatılmak istenen Sevr'e boyun eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Cuma günü bir müjde vereceklerini belirten Erdoğan, "Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum." dedi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ DÜNYADA GÜNDEM OLDU

Başkan Erdoğan, "Cuma günü inşallah milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm ülkemize vermek suretiyle yeni bir dönemin açılacağına da inanıyorum" ifadelerini kullanması o saate kadar primli seyreden Borsa İstanbul tırmanışa geçti.

Borsa İstanbul'da yükselişte enerji şirketleri dikkat çekti. Ak Enerji, Aksa Enerji, Ayen Enerji, Aygaz, Tüpraş, İpek Doğal Enerji, Petkim, Zorlu Enerji gibi sanayinin önde gelen enerji şirketlerinin hisse senetlerinde yukarı yönlü sert hareketler yaşanarak yüzde 5'leri aşan prim görüldü.

BLOOMBERG'DEN DOĞALGAZ VURGUSU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma gününü işaret ederek 'Bir müjde vereceğim' sözlerinin ardından çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı.

Bloomberg'in haberine göre; Türkiye, Karadeniz'de bir enerji kaynağı buldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı müjde doğalgaz olarak yorumlandı. Keşfin ardından Türkiye'nin sondaj gemisinin Kanuni'nin yola çıktığı kaydedildi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ilk yerli güneş paneli fabrikası açılışında önemli açıklamalar