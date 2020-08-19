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“Biden’ın sözleri tam anlamıyla darbecilik”

“Biden’ın sözleri tam anlamıyla darbecilik”
Giriş Tarihi: 19.8.2020

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK Toplantısı sonrası ABD Başkan adayı Joe Biden'ın skandal sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "Biden'ın sözleri tam anlamıyla darbecilik. Eski sömürge zihniyetini yansıtan bir yaklaşımla konuşmuş. Demokratlar uzun süredir ABD'de Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğini dile getirmişlerdi. Rusya'nın seçimlerine müdahaleden konuşanlar çıkmış şimdi Türkiye'deki seçimlere müdahale etmekten bahsediyor. Unutulmasın ki Türkiye ne sömürge ülkesidir, ne de herhangi bir devlettir. Türkiye demokrasi için büyük bedeller ödemiştir" ifadelerini kullandı.

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