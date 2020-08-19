‘Bizim adayımız hala Akşener'

CHP lideri Kemal Kılıç-daroğlu'nun önceki seçimde Cumhurbaşkanı adayı yapmak istediği Abdullah Gül'le ilgili yeniden sıcak mesajlar vermesi siyaset gündeminde geniş yer buldu. "Abdullah Gül'den neden bu ka-dar korkuyorlar" diyen Kılıçda-roğlu'nun gönlündeki Cumhur-başkanı adayının hala Gül olduğu iddialarına başta CHP içinden tepkiler gelirken gazeteci Uğur Dündar, "Açık ve net: Millet İttifa-kı'nı dağıtmak isteyen Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanlığına aday gösterir" dedi. Meral Akşener'in aday olarak Gül planını bozma-sının ardından Kılıçdaroğlu'nun yeniden aynı ismi telaffuz etmesi üzerine gözler yeniden İYİ Par-ti'ye çevrildi. Konuyla ilgili Yeni Asır'a konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardım-cısı Aytun Çıray, "Seçim zamanında yapılırsa daha 3 yıl var. Ama bizim parti olarak ada-yımız halen Meral Akşener" dedi.



BEKO: GÜLLERE İHTİYACIMIZ YOK

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da, Gül tartışmalarıyla ilgili, "Bana göre bizim partinin dışında Abdullah Güllere ihtiyacımız yok. Bizim parti içerisinde cumhurbaşkanı, meclis başkanı, milletvekili, belediye başkanı adaylarımız da var" ifadelerini kullandı.

ERHAN GÜLENÇ