Cenazede parti içi demokrasi mesajı

Çoklu organ yetmezliği ve zatürre teşhisiyle tedavi gördüğü Urla Devlet Hastanesi'nde pazar günü yaşamını yitiren CHP İzmir İl eski Başkanı Dr. Sedat Akman (85), dün son yolculuğuna uğurlandı. Akman için ilk olarak CHP İzmir İl Başkanlığı önünde ardından da Alsancak Hocazade Camisi'nde tören düzenlendi.



'YERLERDE SÜRÜNÜYOR'

Törene son günlerde partisiyle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Muharrem İnce, CHP İzmir milletvekilleri Bedri Serter ve Kani Beko, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu da katıldı.Cenaze sonrası açıklamalarda bulunan İnce, üstü kapalı olarak parti içi demokrasi eleşti-risinde bulundu. Cenazeye CHP Yalova eski il başkanı olarak katıldığını vurgu-layan İnce, "1977 yılında CHP Genel Başkanı rahmetli Bülent Ecevit, İzmir İl Başkanımız Sedat Akman'ı arar. O zaman İzmir 12 vekil çıkarıyor. Der ki 'ben de bir kontenjan kullanmak istiyorum. Herkes önseçim-le gitti.' Akman 'gerekçenizi bilmek istiyorum' dedikten sonra Genel Başkan açık-lama yapar. 'Ahmet Taner Kışlalı'yı Kültür Bakanı yapacağım onun önseçime katılmasını istemiyorum. Önseçimsiz merkez yok-lamasıyla kontenjandan vekil yapmak istiyorum' der. İl Başkanımız 'bir şartla der' ilk dört sırayı vermez. Rahmetli Kışlalı'yı 6. sıraya koyarlar. Yani 43 yıl önce Türkiye'deki demokrasiye, siyasi partilerdeki demok-rasiye bakın bir de bugüne bakın. Yerlerde sürünü-yor" dedi. Akman'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Bergama'daki aile kabristanına defnedildi.

MERT ALPDÜNDAR