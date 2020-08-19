Erdoğan, AK Parti MYK’ya başkanlık etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün önce partisinin en üst karar organı olan MKYK'yı ardından A Takımı MYK'yı topladı. Libya ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler, Mısır'ın Yunanistan ile yaptığı anlaşma, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın Erdoğan'a yönelik küstah açıklamaları ele alındığı toplantıda Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongre sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı. Korona virüs salgını nedeniyle AK Parti kongrelerine ara vermişti. Toplantıda ayrıca tartışmalara neden olan İstanbul Sözleşmesi de ele alındı. Bununla ilgili yol haritası belirlendi.