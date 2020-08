Güç savaşlarının merkezi Akdeniz

Enerji kaynaklarına sahip olan devletlerin gücü de elinde bulundurduğu günümüz dünyasında en çetin mücadeleler bu alanda veriliyor. Birçok savaşın, kirli pazarlığın döndüğü enerji alanı, hakim ülkelerin gücüne güç katması için de en önemli araçların başında geliyor. ABD ve Avrupalı sömürgeci devletlerin yüzyıllardır başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın birçok ülkesinin petrol, doğalgaz gibi kaynaklarına çöreklenmiş olması işte bu düzenin en somut kanıtı...

SÖZ SAHİBİ TÜRKİYE

Son dönemde Akdeniz'de yaşanan güç savaşlarının temelini de aynı neden oluşturuyor. Türkiye Akdeniz'e en uzun kıyısı bulunan ülke olarak buradaki kaynakların hakça paylaşımı konusunda doğal olarak söz sahibi olmak istiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgenin enerji kaynaklarının bölge halkları tarafından hakça paylaşımını öngören tutumu başını ABD, Fransa gibi devletlerin çektiği pek çok ülkede rahatsızlık yaratıyor. Çünkü bu devletler Akdeniz'e kilometrelerce uzaktan gelip enerji kaynaklarında hak iddia ediyor. Bununla da kalmayıp varlık gösterebilmek için güç gösterileri yapıyor. İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi ülkelerin bölgeden Türkiye'yi dışlamak için girdikleri hukuksuz yollar da Akdeniz'deki enerji kaynaklarına sahip olabilmek için kol gezen enerji kartellerinin iştahını kabartıyor.

Haritada gri renkte taranmış olan bölgeler TPAO'nun ruhsat başvurusunda bulunduğu alanları oluşturuyor.

DENİZ UNSURLARI GÖREVDE

Bölge ülkelerinin, uluslararası enerji şirketleriyle ortak yürüttükleri hidrokarbon arama faaliyetleri aracılığıyla Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın haklı barışçıl taleplerine olumsuz yaklaşım sergilemeleri, Türkiye'nin sahaya inerek hak ve çıkarlarına sahip çıkmak için Türkiye Petrolleri'ne (TP) ait arama ve sondaj gemileriyle bölgede etkinliğini artırmasına neden oldu. Türkiye bölgeden gelebilecek kışkırtıcı müdahalelere engel olabilmek adına bu gemilere eşlik etmeleri için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deniz unsurlarını da harekete geçirdi.

ANLAŞMA PANİĞİ

Ankara'nın Libya'nın BM tarafından tanınan meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yaptığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırası bölge ülkelerinin Türkiye'den duyduğu rahatsızlığı artırdı. Libya hükümetinin ülkede huzuru sağlamasına katkı veren Türkiye, Libya'nın istikrarsızlaştırılması için kirli planlar sahneye koyanların saldırganlaşmasına neden oldu. Bölge ülkelerini istikrarsızlaştırıp, terörize ederek dizayn etmeye ve petrol, doğalgaz gibi yeraltı kaynaklarını ele geçirmeye çalışan sömürgeci devletler, kendisi ve Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını korumak ve kaynakların hakça paylaşımını savunmak dışında hiçbir hukuksuz girişimi olmayan Türkiye'yi hedef tahtasına oturtmak istiyor.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilan edilmiş üç alanda araştırma faaliyeti yürütüyor. Bu bölgede savaş gemilerimiz de araştırma gemilerine refakat ediyor.

FİNANSÖRLER HUZURSUZ

Türkiye'nin münhasır ekonomik bölge sınırları içinde Fatih, Yavuz, Oruç Reis gibi milli sondaj gemileriyle yaptığı çalışmalar, başta İsrail gibi ABD güdümlü Ortadoğu ülkeleri ile Birleşik Arap Emirlikleri gibi terör finansörlerini huzursuz ediyor. Ege adalarındaki tavrı ve Lozan'ı yok sayan girişimleriyle gerilimi artıran Yunanistan'ın, Ankara'nın her adımında Avrupa'dan yardım istemesi de sömürgeci zihniyet kalıntılarını silemeyen Avrupalı devletlerin medeniyet arkasına sakladıkları bu yüzlerini yeniden açığa çıkarıyor. Ancak Türkiye, bu alanda attığı her adım, yaptığı her hamle ile kararlılığını ortaya koyarak yolundan dönmeyeceğini gösteriyor.



FRANSA İLE TÜRKİYE ARASINDA İPLER GERİLDİ



PARİS ile Ankara arasında yaşanan gerilim Suriye, Libya, Doğu Akdeniz tartışmaları üzerinde yoğunlaştı. Son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Oruç Reis ile yaptığı hidrokarbon arama faaliyetlerine tepki gösterdi ve Türkiye'nin bu adımı karşısında bölgedeki durumu izlemek amacıyla Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını geçici olarak güçlendireceklerini ifade etti. Macron'un açıklaması sonrası "Lafayette" adlı Fransız fırkateyni iki Rafale savaş uçağı eşliğinde Doğu Akdeniz'e gönderildi. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı da, iki ülkenin daimi askeri işbirliği çerçevesinde Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiği sahayı da kapsayan bölgede ortak askeri tatbikat icra edildiğini duyurdu.



ANKARA VE TRABLUS'A KARŞI ATİNA-KAHİRE İŞBİRLİĞİ



TÜRKİYE, Libya'yla vardığı anlaşma sayesinde aslında Yunanistan'la Kıbrıs ve Mısır arasında bir kalkan oluşturup münhasır ekonomik bölgesinin batı sınırını netleştirdi. Atina ve Kahire, mutabakatın imzalandığı andan itibaren bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia etti. Hatta en son misilleme olarak iki ülke arasında uluslararası hukuka aykırı bir şekilde deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması yapıldı.



3.5 TRİLYON METREKÜP DOĞALGAZ 1.7 MİLYAR VARİL PETROL REZERVİ VAR

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi verilerine göre, Doğu Akdeniz'in Levant adı verilen ve Suriye kıyılarını da içinde barındıran bölgede yaklaşık 3,5 trilyon metreküp doğalgaz ve 1,7 milyar varil civarında petrol rezervi bulunuyor. Bu veriler, Türkiye'nin bölgede ne için savaş verdiğinin de net bir göstergesi olarak ortaya çıkıyor.



GAYRİRESMİİTTİFAKLAR KURULUYOR

BÖLGEYE sınırı olmamasına rağmen ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve İtalya uluslararası enerji şirketleriyle Doğu Akdeniz'de faaliyetlerde bulunuyor. Bölge ülkeleri çeşitli adlar ve oluşumlar altında Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) sürecin dışına itebilmek adına resmi ve gayri resmi ittifaklar oluşturuyor.



TÜRKİYE'NİN DENİZLERDEKİ POLİTİKASI: MAVİ VATAN

MAVİ Vatan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'deki denizci politikasını şekillendiren bir doktrin olarak dikkat çekiyor. Özellikle 2015 sonrası Türkiye'nin deniz alanlarındaki aktif ve askeri güce dayalı stratejisinin temelini oluşturan Mavi Vatan, üç tarafı denizlerle çevrili olan Anadolu topraklarının denizlerdeki meşru hak ve çıkarlarının da savunulmasını öngörüyor.



NAVTEX UYARILARINI NEDEN DUYMAYA BAŞLADIK?

NAVTEX duyurularının uluslararası politika ve basında sıkça yer tutmaya başlaması aslında Doğu Akdeniz'in Türkiye günde-minde ağırlık kazanmasıyla ortaya çıkmıştır. Tamamen denizcilere yönelik olan NAV-TEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, em-niyet ve hava raporları ile uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemi olarak biliniyor. Ancak bugünlerde Türkiye'nin Akdeniz'deki çalışmaları dış basın da dahil olmak üzere Ankara'nın güç gösterisi olarak yorumlanıyor

Zümrüt YILMAZ

