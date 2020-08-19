Korku tatbikatını duyuran Türkler hedef gösterildi

YUNAN askerleri, Müslüman Türklerin yoğun olarak yaşadığı İskeçe bölgesindeki Mustafçova Belediyesi'ne bağlı Gökçepınar köyünde geçtiğimiz hafta bir tatbikat yaparak bölgede yaşayan Türk vatandaşlarına gözdağı vermişti. Dün de bir Yunan internet sitesi, söz konusu tatbikat fotoğraflarını dünyaya duyuranları hedef aldı. Site, fotoğrafların çekilebileceği olası noktaları işaretleyerek Müslüman Türkleri hedef gösterdi.