Misrata’da deniz üssü Doha’da askeri merkez

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün Katarlı mevkidaşı Halid bin Muhammed el-Atiyye'yle Trablus'ta bir araya gelmiş, bakanlar burada Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile toplantılar düzenlemişti. Arap basınına yansıyan haberlere göre Libya yetkilileriyle imzalanan anlaşma doğrultusunda Misrata kentinde üçlü bir askeri koordinasyon merkezinin kurulmasının yanı sıra Katar'ın başkenti Doha'da UMH'ye bağlı güçler için eğitim merkezleri ve karargahlar kurulması kararlaştırıldı. Haberi veren Batılı kaynaklar ise Türkiye'nin Libya'da meşru hükümete verdiği destek sonrası derinleşen ilişkilerinin bu kararla askeri anlamda yeni bir aşamaya geçtiğine vurgu yapıyor.