  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Misrata’da deniz üssü Doha’da askeri merkez

Misrata’da deniz üssü Doha’da askeri merkez

Misrata’da deniz üssü Doha’da askeri merkez
Giriş Tarihi: 19.8.2020

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün Katarlı mevkidaşı Halid bin Muhammed el-Atiyye'yle Trablus'ta bir araya gelmiş, bakanlar burada Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile toplantılar düzenlemişti. Arap basınına yansıyan haberlere göre Libya yetkilileriyle imzalanan anlaşma doğrultusunda Misrata kentinde üçlü bir askeri koordinasyon merkezinin kurulmasının yanı sıra Katar'ın başkenti Doha'da UMH'ye bağlı güçler için eğitim merkezleri ve karargahlar kurulması kararlaştırıldı. Haberi veren Batılı kaynaklar ise Türkiye'nin Libya'da meşru hükümete verdiği destek sonrası derinleşen ilişkilerinin bu kararla askeri anlamda yeni bir aşamaya geçtiğine vurgu yapıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Misrata’da deniz üssü Doha’da askeri merkez haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA