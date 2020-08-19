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Haberler Gündem Son dakika: Acil hizmetlerde dev dönüşüm! Tüm acil hizmetler 112'de birleşecek

Son dakika: Acil hizmetlerde dev dönüşüm! Tüm acil hizmetler 112'de birleşecek

İçişleri Bakanı : "Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse 'de ormandan itfaiyeye, 'dan jandarmaya, polise, sahil güvenliğe, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz."

Son dakika: Acil hizmetlerde dev dönüşüm! Tüm acil hizmetler 112'de birleşecek

19.08.2020, 11:46 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020,12:04

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, sahil güvenliğe, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz.açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu ayrıca binaların depreme karşı güçlendirilmesinin önemine dikkati çekerek, "Arabalarımızı yenilemek için gayret ettiğimiz kadar, binalarımızı yenilemek için gayret etmezsek doğru davranmış olmayız." dedi.

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