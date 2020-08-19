Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılış tarihi ile ilgili flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selcuk "Okullarımızı 21 Eylül'de yeniden açma konusunda büyük bir çaba içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

YÜZE EĞİTİM ÖNLEMLERİ NELER?



Okullarımızı 21 Eylül'de açma çabasındayız. Okulun hangi mekanda ne yapacağız nasıl yapacağız öğretmenler neye dikkat edecek, okul yöneticilerin alması gereken önlemler nelerdir, servis araçları için alınması gereken önlemler nelerdir... Tüm bunları ayrıntılı olarak ortaya koyup simülasyonlarını yaptık.

2000 denetmenin eğitimi söz konusu oldu, eğitimlerini aldılar. 2000 denetmen okulların hazır olup olmadığı konusunda, hangi tedbirlerin alındığı, hangi okulların ne ihtiyacı olduğu konusunda belirli kontrol listeleri dayalı olarak da ortaya koyuyorlar. Hazır olan okullarımız için de böyle bir belge düzenlememiz söz konusu.

Okulların öz değerlendirme yapmasını istiyoruz. Olası tüm koşullara göre planlamamız hazır. Çocuklarımızın sağlığını biz önemsedikçe velilerimizin de okullara olan güvenini artacağına eminiz.

Diyelim bu belge alındı ama bu bir süreç. Bir okulun bir kere temiz olması yetmiyor. Devamlılık söz konusu. okulun sürekli olarak temiz kalması hususunda bir takım çalışmalar da yapılıyor alt yapısı hazırlanıyor. Bunu takip etmek için bir yazılım hazırladık.

Bakanlık olarak bu çalışmalar zaten bizim görevimiz. Bu toplumsal da bir mesele. Bu toplumun tamamının üstlenmesi gereken bir mesele.

Okullara sadece 'eksiğiniz var' demek değil bu eksiğini nasıl giderileceği konusunda onlara yardım da söz konusu. Dezenfektan ve maske temini de söz konusu.

Mekansal ve müfredat olarak bir seyretmeden bahsediyoruz. Çocuklarımız açısından da bir seyreltme söz konusu. Bunun oranı, miktarı, zamanı nasıl olacak tüm bunları zaman gösterecek. Biz şu kademelerde riskin olmadığı söylenirse biz o kademelerde açarız.

Önemli olan ilkesel olarak çocuklarımızın mesafelerine uygun ve öğretmenlerimizin sıkıntı yaşamayacağı şekilde müfredatın ön görülen zaman dilimlerine sığacak bir seyreltmeden söz ediyoruz.

TENEFFÜSLERDEKİ TEMASSIZ OYUNLAR

Bizim kültürümüzde oyunlar inanılmaz zengin. Bütün bunlarla ilgili binlerce oyunun listesini çıkardık. Sonra bu oyunların içinde seçim yaptık. Çok yakın temas gerektirmeyen oyunları seçip temassız oyunlar kitapçığı hazırladık.

Bu şu anda hazır ve bütün öğretmenlerimize verebileceğimiz bir döküman haline geldi. (Uzaktan eğitim) Altyapı eksikliğinin olduğu bölgeler var, mecralar var. Onlarla ilgili alınması gereken tedbirleri çalışıyoruz."