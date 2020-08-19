Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

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Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de toplandı. Toplantı sonrasında saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı yapması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, son 24 saatte 82 bin 318 test yapıldı, 1263 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 20 hasta vefat etti, 942 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 232 bin 913 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 882 bin 406, vaka sayısı 251 bin 805, vefat sayısı 6 bin 16 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 703, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.