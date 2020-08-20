Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasına ilişkin bir son dakika paylaşımında bulundu.
Bakan Selçuk, "Haftalardır "Okulları birlikte açacağız" çağrımıza katılan ve sorumluluk alan herkese teşekkür ederim. Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız. Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve velilerimizle birlikte" dedi.
Haftalardır "Okulları birlikte açacağız" çağrımıza katılan ve sorumluluk alan herkese teşekkür ederim. Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız. Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve velilerimizle birlikte #okullarıgüvenleaçacağız— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 20, 2020
Okul servisleri için yeni dönem 3 Eylül'de başlıyor!
Bakan Selçuk'tan okulların açılmasına yönelik açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.