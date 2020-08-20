Bakan Selçuk'tan okulların açılmasına yönelik açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasına ilişkin bir son dakika paylaşımında bulundu.

Bakan Selçuk, "Haftalardır "Okulları birlikte açacağız" çağrımıza katılan ve sorumluluk alan herkese teşekkür ederim. Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız. Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve velilerimizle birlikte" dedi.

Haftalardır "Okulları birlikte açacağız" çağrımıza katılan ve sorumluluk alan herkese teşekkür ederim. Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız. Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve velilerimizle birlikte #okullarıgüvenleaçacağız — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 20, 2020

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