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Başkan Erdoğan'dan "Biz yola milletimize hizmet aşkıyla çıktık" paylaşımı

Başkan , "Vefayı, sadakati, yol ve çile arkadaşlığını gözetmeye, bu ilkeleri kendimize rehber edinmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan'dan Biz yola milletimize hizmet aşkıyla çıktık paylaşımı

20.08.2020, 22:26

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biz yola koltuk hırsıyla, makam sevdasıyla değil; milletimize hizmet aşkıyla çıktık. Başkaları ne yaparsa yapsın... Vefayı, sadakati, yol ve çile arkadaşlığını gözetmeye, bu ilkeleri kendimize rehber edinmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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