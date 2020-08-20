‘Enerjide teknoloji üreten konuma geldik’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ilk yerli güneş paneli fabrikasının açılış töreninde, "Türkiye artık enerjide teknoloji üreten konuma geldi" dedi. Yaklaşık 1 milyar dolarlık ithalat pazarının Türkiye'de üretileceğini söyleyen Albayrak, "İhracat kapasitesi gelişmiş olacak. Allah'ın izniyle enerjinin birçok alanında dönüşüm başladı. Ektiğimiz tohumlar çınara dönüşecek. Sadece enerjide değil teknolojinin her alanında değişim sürecini başlattık ve emin adımlarla ilerliyoruz. Milletimiz tüm bu yapılanların farkında. Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde nice projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Türkiye olarak bize bu süreçte köstek olanlar ben onlara beton lobisi, beton edebiyatı yapanlar diyorum... Güttükleri bu beton söylemi, sonunda beton duvarlar arasında tarihte yok olup gidecek" diye konuştu.

'BETON DİYENLERE NOT'

Öte yandan Albayrak, Twitter hesabından da "Beton beton diyenlere Not: Avrupa ve Orta Doğu'nun İlk Yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası Türkiye'de açılıyor. Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz. Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle milli enerjimizi üretmeye başlıyoruz. MADE INTÜRKİYE" paylaşımında bulundu.





YERLİ MÜHENDİS VE YERLİ AR-GE İLE YOLA ÇIKTIK

ENERJİ ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez de, "Kaynak bizim ise, teknoloji de bizim olmalı. Yerli mühendis ve yerli AR-GE ile yola çıktık. Sürekli kendini yenileyen bir ülke olmayı hedefliyoruz. Üretimde markalaşmada ülkemizi üstlere taşıma niyetindeyiz. Bu fabrikamız dünyanın tek çatı altında tam entegre olan tek güneş paneli fabrikası olacak.



'FABRİKA DEĞİL TEKNOLOJİ ÜSSÜ'

KALYON Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, açılışında yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımız önderliğinde başlatılan yerli ve milli enerji atılımı ile pekçok alanda büyük mesafe kaydettik. Bu vizyonla ülkemiz enerji üretiminde dünyada iyi bir noktaya geldi" dedi. Güneş paneli üretimini entegre olarak tek çatı altında toplayan ve bu özelliği ile dünyada tek olan fabrikanın 400 milyon dolar yatırımla kurulduğunu söyleyen Kalyoncu, "4 fabrika artı arge merkeziyle birlikte 100 bin metrekare ileri teknoloji bir fabrika kurduk. Burada Çin'den başka hiçbir yerde üretilmeyen 'İngot' üretilecek. Burası bir fabrikadan ziyade teknoloji üssü olacak. Fabrikamız yerli, milli ve temiz enerji ile Türkiye'ye güç ve ivme kazandıracak" dedi.