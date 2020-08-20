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Haberler Gündem MSB'den flaş operasyon açıklaması: 4 terörist etkisiz hale getirildi...

'den flaş operasyon açıklaması: 4 getirildi...

Bakanlığı, hesabından yayınladığı açıklamada 4 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonların kararlılıkla süreceği mesajı verildi.

MSB'den flaş operasyon açıklaması: 4 terörist etkisiz hale getirildi...

20.08.2020, 10:08 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020,10:24

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Irak kuzeyi Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı terörist daha hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.

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