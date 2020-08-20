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Haberler Gündem Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklama!

Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız" dedi.

Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklama!

20.08.2020, 17:18

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Haftalardır 'Okulları birlikte açacağız' çağrımıza katılan ve sorumluluk alan herkese teşekkür ederim. Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız. Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve velilerimizle birlikte okulları güvenle açacağız" ifadesini kullandı.

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