Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Haftalardır 'Okulları birlikte açacağız' çağrımıza katılan ve sorumluluk alan herkese teşekkür ederim. Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız. Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve velilerimizle birlikte okulları güvenle açacağız" ifadesini kullandı.
Haftalardır "Okulları birlikte açacağız" çağrımıza katılan ve sorumluluk alan herkese teşekkür ederim. Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız. Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve velilerimizle birlikte #okullarıgüvenleaçacağız— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 20, 2020
Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklama! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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