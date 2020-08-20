Sevr’e boyun eğmez korsanlığa prim vermeyiz

Türkiye dün tarihi bir güne tanıklık etti. Kalyon Enerji'nin Ankara Sincan'da 400 milyon dolarlık yatırımla kurduğu dünyanın ilk entegre Güneş Teknolojileri Fabrikası Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Açılışta gündem, ekonomi ve dış politikaya dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

SALINIM ENGELLENECEK

Kalyon Holding tarafından inşa edilen fabrikamız milletimize ve enerji sektörümüze hayırlı olsun. Bu OSB'nin temelini ben atmıştım. Şimdi 13'üncü OSB. Ankara'da nereden nereye... Bunlar yan gelip yatarak olmadı, çalışarak oldu. Kalyon Holding teknoloji altyapısı ve vizyonu itibarıyla çok önemli bir yatırımı ülkemize kazandırdı. Ülkemizi güneş paneli sisteminde liderliğe taşıyacağına inanıyorum. 1400 kişiye istihdam sağlayacak. Firmaların dünyaya açılımında, üretimin ve yenilikçiliğin öne çıktığı bir dönem yaşıyoruz. Ürettiğini artık iç piyasaya satmak yetmiyor. Ülkemiz muhteşem bir tesise kavuşacak. Yıllık 2 milyon ton fosil salınımını engellemiş olacağız.

ÖZGÜN BİR YOL İZLİYORUZ

Dünyanın birçok ülkesinde salgın nedeniyle yatırımlar durmuşken, Türkiye özgün bir yol izliyor. Ne kamuyu aksattık, ne de yatırımları askıya aldık. Dünya genelinde 800 bin insanın canına mal olan salgının üstesinden gelmek kolay değil. Ülkemiz attığı kararlı adımlarla salgını en başarılı yöneten ülkelerden biridir. Vaka sayıları son dönemde biraz artsa da salgın hala kontrol altındadır. Almanya ve Rusya'dan gelen turistlerle turizm toparlanmaya başladı. Dünyada en hızlı toparlanan ilk 5 ülkeden biri olduk. Türkiye genelinde konut satışları Temmuz'da yüzde 125 arttı. Ülkemiz kaynaklı olmayan bazı sıkıntılar yaşasak da, Türk ekonomisi salgın öncesi temposunu yakaladı. Bize düşen işi gücü millete karamsarlık aşılayan muhalefete uymadan çalışmaya devam etmektir.

CHP'YE IMF ELEŞTİRİSİ

Milletin mücadelesine destek olmak yerine takoz olan muhalefet anlayışının ülkemize verebileceği hiçbir şey yoktur. CHP'nin tek hedefi otel lobilerinde gizli gizli buluştukları IMF yöneticilerine ülkemizi teslim etmektir. Tüm müteşebbislerimizin Türkiye'nin potansiyeline inanmalarını istiyorum. Bugün nasıl dünden iyiysek, yarın da bundan çok daha iyi olacağız. Yeni başarı hikayelerini birlikte yazacağız. CHP'nin sorumsuz ve vizyonsuz siyasetine rağmen bunu yapacağız.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 1,4 milyar dolarlık yatırımla kurulan ve yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası törenle açıldı. Fabrika, 1400 kişiye istihdam sağlayacak.



'HİÇBİR GÜÇ BİZİ KAYNAKLARDAN MAHRUM BIRAKAMAZ'

TÜRKİYE'NİN Doğu Akdeniz'de attığı adımların günlük siyasete kurban edilemeyeceğini kaydeden Erdoğan, "CHP yönetiminin en azından bu konuda Türkiye'nin yanında davranmasını bekliyoruz. Türkiye, Doğu Akdeniz'de hakkını sonuna kadar aramakta kararlıdır. Hiçbir güç bizi bu bölgede varsayılan doğalgaz ve petrol kaynaklarından mahrum bırakamaz. Biz hiç kimsenin hakkı ve hukukuna el uzatmıyoruz. Biz Akdeniz'de kavga da istemiyoruz. Karşılaştığımız her türlü çifte standart ve haksızlığa rağmen uluslararası hukuktan taviz vermedik. Ülkemizin hak ve hukukunu temin edecek şekilde en kısa zamanda bu meseleyi çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.



'ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK TEHLİKELİDİR'

SAVUNMA sanayisinde olduğu gibi, enerjide de dışa bağımlı ülkelerin bağımsızlığının tartışmalı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Enerjide dışa bağımlılık güvenlik için tehlikelidir. Güçlü enerji, bağımsız Türkiye hedefi ile harekete geçtik. 2019'da elektriğimizin yüzde 62'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan ürettik. 2019'da güneş enerjisinden elde ettiğimiz elektrikle 4.1 milyon hanenin ihtiyacını karşıladık. Tek bir kaynağa bağımlı kalmadan farklı enerji kaynaklarını sisteme dahil ederek altyapımızı genişletiyoruz. Güneş enerjisi kurulu gücünde dünyada 13, Avrupa'da 7'nci sıradayız" diye konuştu.



'TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ'DE HALA BEDEL ÖDÜYOR'

TÜRKİYE'NİN Doğu Akdeniz'de hak ve hukukunu korumak için attığı adımların hayati önemde olduğunu kaydeden Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de ne işimiz var diyen muhalefetin bunu iyi dinlemesini istiyorum. Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya'daki mücadelesi sadece bir hak mücadelesi değil, istiklal mücadelesidir. Nasıl bir asır önce Sevr'i yırtıp attıysak, Doğu Akdeniz'de dayatılmaya çalışılan Sevr'e de boyun eğmeyeceğiz. Korsanlığa prim vermeyeceğiz. Maalesef biz tek parti CHP'sinin bıraktığı dış politikadaki anlaşmaların bedelini hala ödüyoruz. Zengin enerji kaynaklarının dışında bırakıldık. Ege'de kronikleşen sorunlarda da bu dönemde yapılan anlaşmalar bulunuyor. CHP'nin anakaramızda 1 taş atımı mesafedeki adaların nasıl elimizden alındığını millete izah etmesi gerekiyor. Bununla yüzleşecekleri halde hala bizi eleştirmeye Yunan tezlerini savunmaya devam ediyorlar" diye konuştu.



'CUMA GÜNÜ MÜJDE VERECEĞİZ'

ERDOĞAN, konuşmasının sonunda ise tüm Türkiye'yi heyecana sevk eden ifadeler kullandı. Erdoğan, "Cuma günü inşallah bir müjdeyi tüm ülkemize vermek suretiyle yeni bir dönemin açılacağına da inanıyorum. Şimdi açıklarsam heyecanı kaybolur. Şimdi açıklamamakta fayda var" diye konuştu.

Başkan Erdoğan: Dayatılmaya çalışılan “Sevr”e boyun eğemeyiz