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Haberler Gündem Bakan Berat Albayrak: Döviz ve cari fazlasını konuşacağımız yeni bir sürece giriyoruz

Bakan : ve cari fazlasını konuşacağımız yeni bir sürece giriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, , ülkemizin gündeminden "" konusunu kaldırıyoruz. ve cari fazlasını konuşacağımız yeni bir sürece giriyoruz. #" ifadeleri kullandı.

Bakan Berat Albayrak: Döviz ve cari fazlasını konuşacağımız yeni bir sürece giriyoruz

21.08.2020, 17:00

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bugünkü keşif ve potansiyellerle birlikte, ülkemizin gündeminden "cari açık" konusunu kaldırıyoruz. Döviz ve cari fazlasını konuşacağımız yeni bir sürece giriyoruz. #MüjdelerOlsun" ifadeleri kullandı.

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