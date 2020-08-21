Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bugünkü keşif ve potansiyellerle birlikte, ülkemizin gündeminden "cari açık" konusunu kaldırıyoruz. Döviz ve cari fazlasını konuşacağımız yeni bir sürece giriyoruz. #MüjdelerOlsun" ifadeleri kullandı.
Bugünkü keşif ve potansiyellerle birlikte, ülkemizin gündeminden "cari açık" konusunu kaldırıyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 21, 2020
Döviz ve cari fazlasını konuşacağımız yeni bir sürece giriyoruz. #MüjdelerOlsun pic.twitter.com/KXH07JHV2G
Bakan Berat Albayrak: Döviz ve cari fazlasını konuşacağımız yeni bir sürece giriyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.