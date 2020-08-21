Bakan Berat Albayrak: Döviz ve cari fazlasını konuşacağımız yeni bir sürece giriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bugünkü keşif ve potansiyellerle birlikte, ülkemizin gündeminden "cari açık" konusunu kaldırıyoruz. Döviz ve cari fazlasını konuşacağımız yeni bir sürece giriyoruz. #MüjdelerOlsun" ifadeleri kullandı.

Bugünkü keşif ve potansiyellerle birlikte, ülkemizin gündeminden "cari açık" konusunu kaldırıyoruz.



Döviz ve cari fazlasını konuşacağımız yeni bir sürece giriyoruz. #MüjdelerOlsun pic.twitter.com/KXH07JHV2G — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 21, 2020