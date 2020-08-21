Bakanlık ‘scooter’lar için altyapı hazırladı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, elektrikli bisiklet ve elektrikli scooterların (e-Scooter) altyapısını oluşturmak ve yol haritasını hazırlamak amacıyla tüm paydaşların katılımıyla ortak akıl toplantısı yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "scooter"lara icracı bakanlık olarak bir altyapı hazırladıklarını vurguladı. Öte yandan Karaismailoğlu, pandemide bir dönem havayolu uçuşlarının durması nedeniyle aldıkları biletleri kullanamayan vatandaşlara müjde verdi. Karaismailoğlu, "Yolcunun bilet ücret iadesini istemesi durumunda bilet bedelinden kesinti yapılmaması için vatandaşın hakkı korunacaktır" dedi.