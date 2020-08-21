  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Eyüpsultan'da dua

Başkan Erdoğan'dan Eyüpsultan'da dua

Son dakika haberine göre, Başkan , 13.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için 'ne geldi. Erdoğan, buradan açıklama yapmak üzere Dolmabahçe Ofisi'ne geçti.

Başkan Erdoğan'dan Eyüpsultan'da dua

21.08.2020, 13:51 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020,14:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii'ne kıldı.

Erdoğan saat 13.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan, cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geçti. Erdoğan'a cuma namazında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.


Erdoğan cami çıkışında vatandaşları selamladı. Erdoğan, kendisine plastik güvercin gösteren ve "Yerli ve milli" diyen bir vatandaşla konuştu. Erdoğan plastik güvercine imza attı. Erdoğan'ın buradan açıklama yapmak üzere Dolmabahçe Ofise geçti.


İLETİŞİM BAŞKANI PAYLAŞTI
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımız saat 15.00'teki Millete Sesleniş konuşmasından önce Cuma Namazını eda etmek üzere Eyüp Sultan Camii Şerifi'ne geldi; Eyüp Sultan Hazretlerinin manevi huzurunda dua etti. Bugünümüze binlerce kez hamdolsun." ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan'dan Eyüpsultan'da dua haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA