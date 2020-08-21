MHP lideri Devlet Bahçeli, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın küstah açıklamalarına tepki gösterdi. Geçmişte Türkiye'ye yönelik baskı ve dayatmaların Obama ve Biden döneminde sürat kazandığı hatırlatan ve "Joe Biden CHP'nin üst aklıdır" ifadesini kullanan Bahçeli, şu açıklamalarda bulundu: ABD'nin Başkanlık makamına talip bir siyasetçinin müttefik bir ülke hakkında akla ve hayale sığmayacak değerlendirmelerde bulunması hiçbir şekilde masum ve mazur gösterilemeyecektir. Bir ülkenin seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanı'nı devirme hedefi neresinden bakılırsa bakılsın hem demokrasi düşmanlığı hem de darbeciliktir. Biden, mayası ve mizacı itibariyle yakayı ele vermiştir. Biden'in seçimde Türk düşmanlarının desteğini almak için Türkiye'ye meydan okuması ters dönecek, emperyalizmin tetikçisi olan bu kovboyun mağlubiyetine kapı açacaktır.

CILIZ, ÇÜRÜK, ZORAKİ

CHP Genel Başkanıyla birlikte parti sözcülerinin bu açıklamanın içeriği değil de zamanlamasını eleştirmeleri Türkiye sevgisinden yoksun, millete mensubiyet şuurundan mahrum bir siyaset köhneliğinin vahim örneğidir. Muhalefeti desteklemekten bahseden bir emperyaliste muhalefetin mesajı cılız, çürük ve zorakidir. CHP Kurultayı'nda dostlarıyla iktidar olacağını ilan eden Kılıçdaroğlu'nun, dost kataloğunun hangi sayfasında Biden'in bulunduğun açıklaması aziz Türk milletine namus borcudur. Biden'in İstanbul seçimleriyle ilgili ahkam kesmesi de şüphe uyandırıcıdır. Joe Biden CHP'nin üst aklıdır. Türkiye'nin bölünme ihalesini açıp pazarlık usulüyle yıkım müteahhitlerine davetiye çıkaran Biden CHP'nin kan bankasıdır. Zillet İttifakı emperyalizmin biberonuyla beslenmesinin sonuçlarına mahkum olacak.