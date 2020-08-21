‘Gelecek’ göremeyip partiden istifa ettiler

AHMET Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nde istifa depremi yaşanıyor. Partinin İzmir İl Başkanı Cem Kavur'un 10 Ağustos'ta ayrılmasının ardından Menemen İlçe Başkanı Cihan Polat ile İl Başkan Yardımcılığı Siyasi İşler Başkanlığı görevini yürüten Murat Atar da istifa etti. Atar, "Genel merkez, şehrimizin kültürünü, dinamiklerini bilen ekibi ortadan kaldırma hatası ile İzmir'deki mücadelemizi zedelemiştir" ifadelerini kullandı.



ANKARA DA İSTİFALARLA SARSILDI

GELECEK Partisi'nin 8 aydır Ankara İl Başkanlığı görevini yürüten Osman Hakan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu bine yakın üye, parti üyelikleri ve görevlerinden istifa etti. Kılıç ve ekibi, istifa kararını dün düzenledikleri basın açıklamasıyla duyurdu. Parti programıyla uyuşmayan uygulamalar sebebiyle istifa ettiklerini belirten Kılıç, "Cumhurbaşkanımızı eleştiriyorlar, lakin bu partide şeffaflığın, siyasi etiğin, adalet ve hukukun olmadığını gördük. Güçlü olanın netice aldığı, milletin değer yargıları hiçe sayıldığı için istifa ediyoruz" dedi.