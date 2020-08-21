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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'müjdeler olsun' diyerek paylaştı

'müjdeler olsun' diyerek paylaştı

, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es! #MüjdelerOlsun" ifadelerine yer verdi. Öte yandan Bakan Albayrak, ile birlikte fotoğraflarının yer aldığı bir diğer paylaşımında "... Müjdeler Olsun" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'müjdeler olsun' diyerek paylaştı

21.08.2020, 13:18 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020,13:24

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün vereceği müjde hem dünyada hem Türkiye'de heyecan uyandırdı.

Konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, paylaşımda "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es! #MüjdelerOlsun" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE'DE BİR EKSEN DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK''

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a gazeteciler ''Başkan Erdoğan Cuma günü ne müjdesi verecek?'' sorusunu yöneltmiş, Albayrak, ''Türkiye için bir eksen değişikliği olacak. Güzel günler bizi bekliyor'' demişti.

"HAYDİ BİSMİLLAH"

Bakan Albayrak, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte fotoğraflarının yer aldığı bir diğer paylaşımında "Haydi Bismillah.. #MüjdelerOlsun" ifadelerine yer verdi.

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