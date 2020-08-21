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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan vatandaşlara teşekkür mesajı

'tan vatandaşlara teşekkür mesajı

tarhinde ilk kez bir doğalgaz keşfini 'de yaptı. Bu haberi Başkan Erdoğan, tüm dünyaya canlı yayında duyurdu. Türkiye'de büyük sevinçle karşılanan müjde üzerine , hesabından bir teşekkür mesajı paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan vatandaşlara teşekkür mesajı

21.08.2020, 23:38

Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz bulması vatandaşlar tarafından coşku ile karşılandı. Bu tablo üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twiter üzerinden bir teşekkür mesajı paylaştı.

"DURMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM"

Bakan Albayrak, "Halkımızın teveccühüne layık olmak için durmadan çalışmaya DEVAM EDECEĞİZ. Bize güvenen, yanımızda olan, arayan, mesaj atan herkese TEŞEKKÜR EDİYORUZ. Ağzı dualı, gönlü tertemiz milletimize de ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ. Sizlerin desteği ile heyecanlıyız, mutluyuz ve GURURLUYUZ!" dedi.

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