‘İdeolojik belediyecilik yeniden hortladı’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Belediye başkanlarından hizmetlerini AK Parti'nin seçim manifestosuna uygun olarak yürütmesini isteyen Erdoğan, CHP'li belediyelerden son dönemde gelen şikayetler ile ilgili de sert konuştu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

ÜLKEMİZİ AYAĞA KALDIRDIK

AK Parti, ilk günkü samimiyet ile 19 yılın heyecanı ve tecrübesi ile yürüyüşünü devam ettiriyor. 2002'den bu yana AK Parti'ye hizmeti geçmiş, oy vermiş herkese teşekkür ediyorum. Bize bu aziz millete hizmet etme bahtiyarlığını veren Allah'a hamd-u senalar ediyoruz. 10.5 milyonu aşan üye ile ülkemizin en büyük siyasi partisiyiz. Tüm seçimlerde açık ara milletimizin övgüsüne mazhar olmuş bir partiyiz. 19 yılda ülkemizi başarıdan başarıya taşımız bir hareketiz. 19 yılı hizmet ve eserlerle, tarihi katkılarla, yani alnımızın akıyla geride bıraktık. Siyasette, diplomasi, enerji ve savunmada uzun süre fetret devri yaşayan ülkemizi ayağa kaldırdık.

MAKAM DEĞİL, HİZMET AŞKI

Milletimiz büyük bedeller ödedi. İhanetlerden, terör saldırılarına kadar pek çok badire ile karşılaştık. Ama şantajlara prim vermedik. Hep daha çok çalıştık. Biz makam sevdası ile değil, hizmet aşkı ile yola çıktık. Bizim yolumuz, Şeyh Edabalilerin, Yavuzların yoludur. Bizim yolumuz Hz. Mevlana'nın muhabbet yoludur. Fedakarlık abidesi şehitlerimizin yoludur. 15 Temmuz gecesi göğüslerini kurşunlara siper eden kahramanların yoludur. Demokrasi, şefkat, adalet yoludur. Uzun, ince ve meşakkatli yolda pek çok kez sınandık. Tehdit edildik, ihanete uğradık, sayısız saldırıya maruz kaldık. Ama milletin emanetini sırtlanlara yedirmedik.



HALİÇ'İ NE HALE GETİRDİLER

Haliç'i bugün ne hale getirdiler görüyor-sunuz değil mi? İstanbul'u çöp dağları ile aldık, şimdi yine İstanbul rezillik. Daha 1.5 yıl önceye kadar hiçbir sıkıntı yaşanmayan şehirlerimiz akmayan sular, bir türlü dura-ğa gelmeyen otobüsler ile gündem olu-yor. Hizmet kalitesinde ciddi düşüş var. Biz çöp, çukur, çamurla aldık. Tertemiz hale getirdik. CHP'ye geçen bazı belediyeler-de CHP'li yöneticilerin intikam peşine düş-tüğünü görüyoruz. İdeolojik belediyecilik yeniden hortladı. Seçimden önce söz veren Bay Kemal bir sürü işçiyi işinden etti. Ama yerelde başarılı olamayan devlet yöneti-minde başarılı olamaz.

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