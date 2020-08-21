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Haberler Gündem İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın fotoğrafıyla paylaştı: Müjdeler olsun!

İletişim Başkanı , Başkan Erdoğan'ın fotoğrafıyla paylaştı: Müjdeler olsun!

İletişim Başkanı , hesabından "Memleketimiz için, gelecek nesiller için duyguda biriz. Sevinçte biriz. Hüzünde biriz. Bugün bir müjdemiz var. Heyecanda biriz. Müjdeler olsun" paylaşımında bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın fotoğrafıyla paylaştı: Müjdeler olsun!

21.08.2020, 12:39 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020,12:42

İletişim Başkanı Altun'un Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

"Memleketimiz için, gelecek nesiller için duyguda biriz. Sevinçte biriz. Hüzünde biriz. Bugün bir müjdemiz var. Heyecanda biriz. #MüjdelerOlsun"

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