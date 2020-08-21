İletişim Başkanı Altun'un Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:
"Memleketimiz için, gelecek nesiller için duyguda biriz. Sevinçte biriz. Hüzünde biriz. Bugün bir müjdemiz var. Heyecanda biriz. #MüjdelerOlsun"
Memleketimiz için, gelecek nesiller için duyguda biriz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 21, 2020
Sevinçte biriz.
Hüzünde biriz.
Bugün bir müjdemiz var.
Heyecanda biriz.#MüjdelerOlsun pic.twitter.com/2n8nW26UUv
Türkiye’yi müjde heyecanı sardı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın fotoğrafıyla paylaştı: Müjdeler olsun! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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