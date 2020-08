Orman işgalcisi firari Can Dündar'a yeni dava

MİT TIR'ları ile ilgili ihanet gibi haberi ardından hakkında başlatılan yargılama sonrasında yurt dışına kaçan firari Can Dündar'ın Bodrum'daki muhteşem manzaralı villasının yalnız devlet ormanını değil Maliye Hazinesi'ne ait araziyi de 188 metre işgal ettiği ortaya çıkmıştı.

İDDİANAME DÜZENLENMİŞTİ

Dündar'ın devlet ormanını 27 metre işgal ettiği de tespit edilmişti. Her iki suç ile ilgili Muğla Orman İşletme Müdürlüğü, Can Dündar ve eşi hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılık, 'orman işgali' ve 'Maliya hazine arazisi işgali suçları kapsamında soruşturma başlatmıştı. Yürütülen soruşturma tamamlandı. Bodrum Cumhuriyet Basşavcılığı'nca Can Dündar ve eşi Dilek Dündar '2863 sayılı kanuna muhalefet' ve 'İmar kirliliğine neden olmak' suçundan iddianame düzenlenmişti.

YENİ DAVA AÇILDI

İşgal ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bu kez Dündar çiftine yeni bir iddianame düzenlendi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Can Dündar ve Dilek Dündar'ın Bodrum ilçesi Kumbahçe Mahallesi'de bulunan taşınmaz üzerine birlikte malik oldukları kaydedildi.



Taşınmaz hakkında Bodrum Orman İsleri Şefliği'nin 12 Mayıs 2020 tarihli suç duyurusu ile intikal eden dosyada yapılan inceleme ve tutulan tutanaklar neticesinde 28 metrekare Devlet Ormanı statüsündeki taşınmaza bitişik arazide açma, işgal ve faydalanma yapılmak suretiyle 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 93. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen suçun işlendiği belirtildi.

YAKALAMA KARARI VAR

Bunun yanı sıra şüphelilerin yine aynı taşınmaz üzerine 2863 Sayılı Kanunu'na Muhalefet ve

İmar Kirliliğine neden olma suçlarını işledikleri, bu suçlarla iddianame düzenlendiği, tefrik edilen dosyada şüpheliler hakkında yakalanma kararı bulunduğu, ancak infaz edilmediği kaydedildi.

Ayrıca 'Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olma' suçundan haklarında bulunan dosyalardaki yakalama kararlarının da infaz edilemediği, bu sebeple şüphelilere ulaşılamadığından soruşturmaya devam olunduğu, haklarında infaz edilmemiş bulunan yakalama kararlarından ötürü şüphelilerin ifadelerinin alınamadığı belirtildi.

Bodrum Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Bodrum Orman İşletme Şefliği'nin müşteki olduğu iddianame kapsamında Can-Dilek Dündar çiftinin 'Orman Alanlarının İşgali, Ormandan Faydalanma ve Orman İçinde Yerleşilmesi' suçundan cezalandırılması talep edildi.



