Trump: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Başkan Erdoğan'la ilgili yeni bir açıklama yaptı. Erdoğan ile çok iyi ilişkilerinin olduğunu belirten ve herkesin ABD'nin Suriye'den çıkması halinde "felaket" olacağını söylediğini hatırlatan Trump, ancak ortada bir felaket olmadığını belirterek "Türkiye kesinlikle kendi işini kendi halledebilir" dedi.