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Haberler Gündem Türkiye’yi müjde heyecanı sardı

’yi müjde heyecanı sardı

Türkiye’yi müjde heyecanı sardı
Giriş Tarihi: 21.8.2020

Başkan Erdoğan, önceki gün Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde, "Cuma günü tüm milletimize büyük bir müjde vereceğiz. Şu anda biz de bu müjdenin rüyası içerisindeyiz. Şimdiden açıklarsam heyecanı kaybolur" demişti. Erdoğan'ın 'Yeni bir dönem başlayacak' dediği müjde, tüm Türkiye'de heyecan yarattı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından borsada özellikle enerji sektöründeki hisseler yükseldi. Dolar düşüşe geçti. Piyasalarda hissedilir bir rahatlama oldu. Herkes müjdeyi beklerken, bazı muhalifler ise spekülatif açıklamalar yaparak müjdeyi önceden gölgelemeye çalıştı.

KULAK ASMAYIN
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın bugün yapacağı önemli açıklama öncesinde yapılan spekülasyonlarla ilgili uyarılarda bulundu. Twitter'den paylaşım yapan Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceğe müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonlar yapıldığını görüyoruz. Lütfen bunlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmayı bekliyoruz" ifadesini kullandı. Erdoğan'ın bugün KKTC Başbakanı Ersin Tatar'la yapacağı görüşmenin ardından 'müjde'yi açıklaması bekleniyor

METİN BURMALI

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