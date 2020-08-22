AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer verdi:
Karadeniz'de ortaya koyulan gayret, Akdeniz'de verilen mücadele, milletimizin varlığı ve geleceği içindir. Elde edilen her sonuç tek tek milletimizin her bir ferdinindir. Elde edilen her hayırlı sonuç hakedilmiştir. Bedeli ödenmiştir. Demokratik kazanımlarımızı gasbetmek isteyenlere, Cumhurbaşkanımızı gayrı meşru yollarla hedef alanlara, milletimizin iradesine göz dikenlere hergün ayrı bir cevap veriyoruz. Karavatan, mavivatan ve gökvatanımızda haklarımızı tavizsiz koruyoruz.
Bu ülke için gayret etmek ve bu ülke için sevinmek büyük bir onurdur. Milletimizin sevincine ortak olmak büyük bir ayrıcalıktır.— Ömer Çelik (@omerrcelik) August 22, 2020
Bu millet insanlığı sömüren değil, insanlık umudunu inşa edendir. Sevinci ve özlemleri tüm insanlık içindir.
AK Parti'den muhalefete doğal gaz tepkisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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