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Haberler Gündem AK Parti'den muhalefete doğal gaz tepkisi

'den muhalefete tepkisi

Milli enerji hamleleri ile 320 milyar metreküp keşfedilirken, bu durumu itibarsızlaştırmak için elinden geleni yapan muhalefete Sözcüsü hesabından tepki gösterdi.

AK Parti'den muhalefete doğal gaz tepkisi

22.08.2020, 12:40

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer verdi:

Karadeniz'de ortaya koyulan gayret, Akdeniz'de verilen mücadele, milletimizin varlığı ve geleceği içindir. Elde edilen her sonuç tek tek milletimizin her bir ferdinindir. Elde edilen her hayırlı sonuç hakedilmiştir. Bedeli ödenmiştir. Demokratik kazanımlarımızı gasbetmek isteyenlere, Cumhurbaşkanımızı gayrı meşru yollarla hedef alanlara, milletimizin iradesine göz dikenlere hergün ayrı bir cevap veriyoruz. Karavatan, mavivatan ve gökvatanımızda haklarımızı tavizsiz koruyoruz.

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