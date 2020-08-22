Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Zelenskiy görüşmesinde, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik adımlar ele alınarak, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Zelenskiy görüşmede, Türkiye'nin Karadeniz'deki büyük doğal gaz keşfi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ileterek, bu gelişmenin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

AA

Başkan Erdoğan'dan Filistin lideri Abbas'la kritik görüşme