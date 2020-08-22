İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Zelenskiy görüşmesinde, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik adımlar ele alınarak, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
Zelenskiy görüşmede, Türkiye'nin Karadeniz'deki büyük doğal gaz keşfi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ileterek, bu gelişmenin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.
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Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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