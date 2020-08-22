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Başkan Erdoğan Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Başkan , Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Zelenskiy görüşmede, 'nin 'deki büyük doğal gaz keşfi dolayısıyla Başkan Erdoğan'a tebriklerini iletti.

Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

22.08.2020, 16:54 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020,16:56

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Zelenskiy görüşmesinde, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik adımlar ele alınarak, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Zelenskiy görüşmede, Türkiye'nin Karadeniz'deki büyük doğal gaz keşfi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ileterek, bu gelişmenin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

AA

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