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Başkan Erdoğan'dan lideri Abbas'la kritik görüşme

Son dakika haberi...Başkan , Devlet Başkanı ile telefonda görüştü. Mahmud Abbas, büyük doğal gaz keşfinden dolayı Erdoğan'a tebriklerini ileterek, Türkiye'nin başarısının Filistin'in başarısı olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan'dan Filistin lideri Abbas'la kritik görüşme

22.08.2020, 13:46 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020,14:14

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına olan desteğini yineledi.

Mahmud Abbas ise görüşmede büyük doğalgaz keşfinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ileterek, Türkiye'nin başarısının Filistin'in başarısı olduğunu ifade etti.

AA

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