Dünyanın gözü Dolmabahçe’deydi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe'den duyurduğu müjde, Türkiye için yeni bir başlangıç oldu. 320 milyar metreküp rezerve sahip bir gaz keşfi yapan Fatih sismik araştırma ve sondaj gemisi, Tuna-1 mevkiinde tarihe imza attı. Erdoğan'ın duyurusunu gerçekleştirdiği bu tarihi olay, Türkiye'de ilgiyle takip edilirken, yurt dışında da canlı olarak takip edildi. Türkiye'nin keşif duyurusunu uluslararası televizyon kanalları ve ajanslar canlı takip etti.



FATİH İLE ÇALKALANDI

Yunan ERT 1 televizyonu Erdoğan'ın açıklamalarının hemen ardından uzmanlardan görüş alırken, Erdoğan'ın konuşması da canlı olarak Yunan ekranlarına yansıdı. Al Jazerra da, Erdoğan'ı canlı takip eden diğer bir kanal oldu. Konuşmayı baştan sonuna kadar veren kanalda, program sonrasında da Türkiye'nin keşfine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Televizyon kanallarının yanı sıra uluslararası pek çok medya kuruluşu da, Türkiye için tarihi bir gün olan bu günü manşetlerine taşıdı. Yabancı basın arasında en çok dikkat çekenler Yunan medya kuruluşları oldu. Kathimerini'de manşette yer alan haberde Erdoğan'ın "Dev bir gaz sahası keşfettik" sözleri verildi. Yunan medyası Skai News, Erdoğan'ın açıklamasını son dakika vererek, Doğu Akdeniz'de faaliyetleri sürdürme mesajlarına da dikkat çekildi. Rusya merkezli Sputnik'te Erdoğan'ın bölgede başka doğalgaz kaynaklarının bulunma ihtimalinin yüksek olduğu açıklamasına dikkat çekildi. Avrupa ağırlıklı yayın yapan Euronews'te ise, bulunan gazın 2023`te kullanıma hazır hale getirilmesinin planlandığı bilgisi verildi. Lübnan merkezli Daily Star`da Türk sondaj gemisi Fatih'in son bir aydır Batı Karadeniz`de Tuna- 1 sektöründe arama çalışmaları yürüttüğü hatırlatılarak, finansal piyasadaki dalgalanmaları hafifletebileceği söylendi.

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