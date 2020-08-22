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Haberler Gündem Emine Erdoğan’dan doğalgaz paylaşım

Emine Erdoğan’dan doğalgaz paylaşım

Emine Erdoğan’dan doğalgaz paylaşım
Giriş Tarihi: 22.8.2020

BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Karadeniz'deki keşfin ardından açıklama yaptı. Twitter hesabından "#MüjdelerOlsun" etiketiyle paylaşım yapan Erdoğan, "Tuna-1 kuyusunda keşfedilen doğalgaz, ülkemiz için yeni bir başlangıcın vesilesi olacaktır. Milli enerji politikamızın inşa sürecinden bugüne emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Karadeniz doğalgazı ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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