Emine Erdoğan’dan doğalgaz paylaşım

BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Karadeniz'deki keşfin ardından açıklama yaptı. Twitter hesabından "#MüjdelerOlsun" etiketiyle paylaşım yapan Erdoğan, "Tuna-1 kuyusunda keşfedilen doğalgaz, ülkemiz için yeni bir başlangıcın vesilesi olacaktır. Milli enerji politikamızın inşa sürecinden bugüne emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Karadeniz doğalgazı ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.