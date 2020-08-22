BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Karadeniz'deki keşfin ardından açıklama yaptı. Twitter hesabından "#MüjdelerOlsun" etiketiyle paylaşım yapan Erdoğan, "Tuna-1 kuyusunda keşfedilen doğalgaz, ülkemiz için yeni bir başlangıcın vesilesi olacaktır. Milli enerji politikamızın inşa sürecinden bugüne emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Karadeniz doğalgazı ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan’dan doğalgaz paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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