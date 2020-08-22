Enerjide Fatih çağı

Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Karadeniz'de 320 milyar metreküp büyüklüğünde bir doğalgaz rezervi keşfedildiğini duyuran Erdoğan, 'Hedefi açıklıyorum' dedi, 2023'te Karadeniz doğalgazının milletin hizmetine sunulacağını belirtti. Erdoğan, bulunan enerjinin bölgedeki zengin kaynağın yalnızca bir parçası olduğunu söyledi. Akdeniz'den de müjde beklendiğini belirten ve "Masada ve sahada gereken cevabı alırlar" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

MİLLİ İMKANLAR BAŞARI GETİRDİ

Ülkemiz bakımından tarihi öneme sahip bir müjdeyi paylaşmak için bir aradayız. Enerji, kalkınmanın temel unsuru olmanın yanı sıra milli bağımsızlığın temeli için de çok büyük öneme sahiptir. Ülkelerin koydukları vizyonların hayata geçebilmesi enerji ile mümkündür. Biz kiralama yöntemleri ile bu işin yürümeyeceğini gördük. Milli kuruluşlarla çalışma yürütülmesini kararlaştırdık. 2017'de yeni baştan belirledik. O dönem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve sonra gelen Fatih Dönmez kardeşimiz bunu kararlılıkla uyguladılar. Ardı ardına 3 sondaj gemisini ülkemizin envanterine kattık. Bugün bize bu sevinci yaşatan Fatih ve diğer gemilerimizle bu alanda en büyük ülkeler arasında yer aldık. Dünya fiyatlarının hayli altında ülkemize kazandırdığımız gemilerle yaptığımız araştırmaların maliyeti de oldukça düşük. Yerli ve milli imkanlarla hareket ettiğimiz için başarıya ulaştık.

320 MİLYAR METREKÜP REZERV

Şimdi müjdemi paylaşmak istiyorum. Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020'de Tuna-1'de başladığı çalışmada 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti. Kendisini Boğaz'dan uğurladığım günü hatırlıyorum. Hamdolsun neticeye de, keşfe de ulaştık. Fatih ismine yakışır şekilde hepimizi gururlandırdı. Sakarya arama alanında çalışmalar tamamlandı. Aynı bölgede yeni doğalgaz keşifleri de muhtemel. Bu rezerv çok daha zengin kaynağın bir parçasıdır. Yıllarca enerjide maddi ve manevi sıkıntı çekmiş bir ülke olarak geleceğe daha güvenle bakacağız. Şimdi inşaat ve yapı işlerine geçeceğiz. Hedefimiz 2023'te Karadeniz gazını milletin kullanımına sunmak. Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtası ile Akdeniz ve Karadeniz'de 9 sondaj kuyusu çalışması yaptık. Bir müjde de Akdeniz'den bekliyoruz. Her arayan bulamaz, ama bulanlar arayanlardır. Sakarya Gaz Sahası ile bismillah dedik.





RABBİM BİZE GÖRÜLMEMİŞ BİR KAPI AÇTI

HİÇBİR çatışma yoktur ki öyle ya da böyle gerisinde enerji yatmasın. Enerji sahaları için milyonlarca insanın canının hiçe sayıldığı bir düzen kurulmuştur. Suriye'de son yıllarda yaşananları düşünün. Biz mağdur ve mazlumların yanına giderken, birileri doğrudan petrol tesislerine yönelmiştir. Aynısı ile Libya'da da karşılaştık. Biz Libyalı kardeşlerimizin yardımına koşarken, birileri petrol tesislerine koşmuştur. Biz insanlığımızı yitirmedik, hep önce kardeşlik, insanlık, dostluk, hak, hukuk ve adalet dedik. İnsanlık bizde, petrol onlarda kalsın dedik. Ve Rabbim, bize görülmemiş büyüklükte bir kapı açtı.





'TÜRKİYE GÜCE VE ENERJİYE SAHİP'

Türkiye'nin enerji sorununu çözmekte kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Yerli ve yenilenebilir kaynaklara verdiğimiz önem sayesinde ilerleme göstersek de, hala ithalatçı pozisyonundayız. Cari açığın sebebi de bu değil mi? İhracatçı olana kadar bize durmak yok. Türkiye artık kendi ayakları üzerinde durabilecek güce ve kay-nağa sahiptir. Yunanistan başta ol-mak üzere bu meselede karşımıza dikilenlerin hepsi haklı olduğumuzu biliyor. AB, Yunanistan'ı kışkırtıp üzerimize salarken, birliği yıprattı-ğını görmelidir. Ortada dolaşan ve hiçbir geçerliliği olmayan haritalar en büyük zararı AB'ye verecek. Türkiye'den sahada da, masada da cevaplarını alacaklar. Artık önü-müzde çok daha aydınlık bir yol var. Gelecek nesillere önemli bir miras bırakacağız. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık etsin. Bu sürece öncülük eden Bakanlarımız Berat Albayrak ve Fatih Dönmez'e ekipleri ile birlikte teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı doğal gaz müjdesi Ege'de sevinçle karşılandı

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