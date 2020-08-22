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Haberler Gündem İlham Aliyev'den Başkan Erdoğan’a doğal gaz tebriği

'den Başkan Erdoğan’a tebriği

Cumhurbaşkanı , ’nin 'de gerçekleştirdiği keşfi nedeniyle Başkan 'a tebrik mektubu gönderdi. Aliyev mektubunda, “Kardeş Türkiye'nin başarısından kendi başarılarımız kadar mutlu oluyoruz” dedi.

İlham Aliyev'den Başkan Erdoğan’a doğal gaz tebriği

22.08.2020, 18:44

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlediği basın toplantısında "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi" diyerek 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğunu duyurmuştu.

BÜYÜK PROJE

Azerbaycan Başkan İlham Aliyev, Türkiye'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği doğal gaz keşfi nedeniyle Başkan Erdoğan'a tebrik mektubu gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Aliyev'in mektubunda "Kendim ve Azerbaycan halkı adına, Türk tarihinin en büyük doğal gaz yatağının keşfinden dolayı sizleri ve kardeş Türk halkını yürekten kutluyorum. Türkiye enerji güvenliği alanında önemli bir adım daha attı. Doğal gaz sahasının gelişmesi kardeş Türkiye halkına fayda sağlayacaktır. Bu alanın keşfi, Türkiye'nin endüstriyel potansiyelinin ve artan gücünün de bir tezahürüdür. Azerbaycan ve Türkiye yıllardır büyük enerji ve ulaşım projelerini başarıyla uyguluyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum, TANAP, Bakü-Tiflis-Kars projeleri ülkelerimiz ve halklarımız için yeni fırsatlar açmakta ve Azerbaycan-Türkiye ortaklığını daha da güçlendirmektedir. Umarım şu anda Türkiye tarafından yürütülmekte olan diğer arama projeleri de başarılı olur. Kardeş Türkiye'nin başarısından kendi başarılarımız kadar mutlu oluyoruz. Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin ve dostluğunun gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğine inanıyorum. Bu vesileyle sizlere sağlık, çalışmalarınızda başarılar, kardeş Türkiye halkına barış ve refah diliyorum" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

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