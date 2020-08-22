Karadeniz'de doğalgaz rezervinin bulunduğu müjdesi sonrasında Fatih gemisinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bugün ülkemizin milli enerji politikası için tarihi bir gün. Türkiye olarak ülkemizin geleceği açısından önemli bir sürece şahitlik ediyoruz. Bugün enerji alanında ülkemizin makus talihini tarihe gömüyoruz. Yeni bir milada tanık oluyoruz. 1970'lerde başlayan deniz sondajcılığı hayali, yerli ekipman ve insan kaynaksızlığı nedeniyle eksik kaldı. Bugün hamdolsun yerli dönüşümün karşılığını aldı" dedi

CARİ AÇIK BİTECEK

Sondajın 2 bin 600 metre derinlikte gerçekleştirildiğini söyleyen Albayrak da, "Artık ülkemizin gündeminden cari açık konusunu kaldırdığımız bir dönem olacak. Artık cari fazlayı ve döviz fazlasını konuşacağımız yeni bir dönemin başladığını göreceğiz. Türkiye artık yeni bir döneme giriyor. Artık ne doğu ne batı, yeni eksen Türkiye söyleminde yeni bir sürece gidiyoruz" diye konuştu.

İKİ KATMANDA DAHA REZERV VAR

SONDAJ çalışmalarında potansiyeli en yüksek lokasyonlara ağırlık verildiğini kaydeden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, "Hedefimiz ilk 10 sondajda bir keşif yakalamaktı. Bugün burası 9'uncu derin deniz sondajımız. Rabbimize hamd ediyorum, bizi bu güzel keşifle buluşturdu. Yaklaşık 1000 metre daha derine ineceğiz. Sismik veriler bize aşağıda iki katmanın daha olduğunu, kuvvetle muhtemel oralarda da gaza ulaşacağımızı gösteriyor. Yapılan testler sonucunda bulunan gazın değeri çok yüksek. Maliyeti düşük olacak" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan vatandaşlara teşekkür mesajı