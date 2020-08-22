Türkiye’yi küçümseyenlere Varank’tan sodalı cevap

Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervi haberlerini küçük göstermek maksadıyla bir paylaşım yapan ekonomist Özgür Demirtaş, "Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela'da, bir bidon petrol, bir tane Damak Çikolata bile etmiyor..." diyerek skandal bir gafa imza attı. Türkiye'yi Venezuela ile karşılaştırarak iddia edilen "Doğalgaz bulundu" haberini kıymetsiz göstermeye çalışan ekonomist Demirtaş'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yanıt geldi. Demirtaş'ın twitini RT yapan Varank, "Bu hesaba göre bir "finans profesörü" bir Beypazarı Soda bile etmiyor..." ifadesini kullandı.