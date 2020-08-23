5 yılda 8 bin 650 PKK’lı eksildi

Türkiye'nin kararlı ve güçlü terörle mücadele politikasıyla güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarla bölücü terör örgütüne yurt içinde nefes aldırılmıyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK terör örgütüne yönelik 2016'dan bu yana 394 bin 535 operasyon düzenlendi. BU yıl ise 67 bin 985 operasyon gerçekleştirildi. Son 5 senede gözaltına alınan 75 bin 453 terör şüphelisinden 19 bin 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 2016 yılında 3 bin 560 iken geçen yıl 1250, bu yıl 506 ve son 5 yılda toplam 8 bin 650 oldu.

ÖRGÜTE KATILIM DÜŞTÜ

4 bin 107'si ölü, 2 bin 762'si sağ, 1781'i teslim olarak etkisiz hale getirildi. 2016'da 466, bu yıl 150 bölücü terör örgütü mensubu teslim oldu. PKK'ya katılım 2016 yılında 703 iken 2019'da 130, bu yıl ise 30 oldu. Geçen yılın ilk 6 ayında PKK'ya katılım 65 iken bu yılın aynı döneminde bu sayı 21'e düştü. İkna çalışmaları sonucu 136'sı bu yıl olmak üzere 5 yılda 758 bölücü terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. AYRICA bu yıl ilk defa yurt içindeki terörist sayısı 500'ün altına düşerek 410-420 oldu.



ÖRGÜTÜN FİNANS KAYNAGINA BÜYÜK DARBE

VAN'DA PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve uyuşturucu ticareti ile bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde araziye ekilmiş kenevir olduğuna yönelik bilgiler ışığında operasyon için harekete geçildi. Gürpınar ilçesi Çepkenli Mahallesi kırsalında düzenlenen operasyon neticesinde, 1 milyon 560 bin 57 kök kenevir ele geçirildi. Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların kararlı bir şekilde devam edeceği ifade edildi.