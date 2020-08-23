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Abbas’tan Erdoğan’a doğalgaz tebriği

Abbas’tan Erdoğan’a doğalgaz tebriği
Giriş Tarihi: 23.8.2020

TÜRKİYE'YE büyük müjdeyi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yurt içinden milyonlarca insanın yanı sıra, yurt dışından da tebrikler gelmeye başladı. Başkan Erdoğan, dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Erdoğan Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına olan desteğini yineledi. Filistin lideri Abbas'tan ise Erdoğan'a doğalgaz tebriği geldi. Abbas büyük doğalgaz keşfinden dolayı Erdoğan'a tebriklerini ileterek, Türkiye'nin başarısının Filistin'in başarısı olduğunu söyledi.

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