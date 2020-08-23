Aslan balıkları Bodrum’u istila etti

Denizlerin korkulu rüyası aslan balıkları, Bodrum sularını istila etmeye başladı. Hint Okyanusu, Büyük Okyanus ve Pasif Okyanusu'nda deniz canlılarını yok ettikten sonra Süveyş Kanalı'ndan Ege Denizi'ne göç eden aslan balığı, insanlara da ciddi zararlar veriyor. Ege Denizi'nde aralıklarla rastlanan aslan balığı, bu kez Bodrum'un Karada açıklarında dalış yapan iş insanı Bülent Pamuk tarafından görüntülendi.

BAŞKA CANLI YOKTU

Pınarim-1 ve Dakota-47 uçak batığında dalış yapan Pamuk, çevresinde gördüğü yüzlerce aslan balığı karşısında şoke olduğunu, bölgede başka deniz canlısı da görmediğini söyledi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Ateş de, aslan balıklarının yılda 2 milyon yumurta bıraktıklarını belirterek, "Bu balıklar, 12.5 santigrat dereceye kadar düşük su sıcaklığına adapte olabiliyor" dedi. Aslan balığı saldırısına karşı da önerilerde bulunan Ateş, "Yara bölgesi 40 derece suya batırılıp 30-90 dakika bekletilmeli. Bu uygulama zehirin etkisini kaybetmesini sağlar. En kısa sürede de bir sağlık kurumuna başvurulmalı" diye konuştu.

Tuba AYHAN