Giresun'da meydana gelen sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Giresun'da yaşanan sel felaketiyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.
Bakan Albayrak paylaştığı mesajında;
Giresun'da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır. Geçmiş olsun Giresun!
Giresun'da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 23, 2020
Geçmiş olsun #Giresun!
Bakan Albayrak'tan Giresun paylaşımı: Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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