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Haberler Gündem Bakan Albayrak'tan Giresun paylaşımı: Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır

Bakan Albayrak'tan paylaşımı: Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır

'da yaşanan felaketi sonrası hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak mesajında; "Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır. Geçmiş olsun Giresun" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'tan Giresun paylaşımı: Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır

23.08.2020, 15:23

Giresun'da meydana gelen sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Giresun'da yaşanan sel felaketiyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

Bakan Albayrak paylaştığı mesajında;

Giresun'da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır. Geçmiş olsun Giresun!

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