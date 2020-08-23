Başkan Erdoğan Giresun ve Rize'deki sel ile ilgili bilgi aldı

Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dereli, Espiye, Yağlıdere ve Bulancak ilçelerinde cadde ve sokaklar sele teslim oldu. Yol kenarındaki araçlar sel nedeniyle sürüklendi, ortaya korkunç bir manzara çıktı. Biri asker dört vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi.

FELAKET BÖLGESİYLE İLGİLİ BİLGİ ALDI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, olayın hemen ardından ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Giresun'a gönderen Erdoğan, gece boyunca ve sabah, bölgenin durumu ve arama-kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Erdoğan'ın talimatıyla Giresun'a gitti.

Giresun'dan acı haber! Sel felaketi