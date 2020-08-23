  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Başkan Erdoğan Giresun ve Rize'deki sel ile ilgili bilgi aldı

Başkan Erdoğan ve 'deki ile ilgili bilgi aldı

’da meydana gelen ve heyelan sonrası bölgenin durumunu ve arama-kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Başkan , İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bilgi aldı.

Başkan Erdoğan Giresun ve Rize'deki sel ile ilgili bilgi aldı

23.08.2020, 11:37 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020,11:59

Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dereli, Espiye, Yağlıdere ve Bulancak ilçelerinde cadde ve sokaklar sele teslim oldu. Yol kenarındaki araçlar sel nedeniyle sürüklendi, ortaya korkunç bir manzara çıktı. Biri asker dört vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi.

FELAKET BÖLGESİYLE İLGİLİ BİLGİ ALDI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, olayın hemen ardından ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Giresun'a gönderen Erdoğan, gece boyunca ve sabah, bölgenin durumu ve arama-kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Erdoğan'ın talimatıyla Giresun'a gitti.

Giresun'dan acı haber! Sel felaketi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan Giresun ve Rize'deki sel ile ilgili bilgi aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA