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Haberler Gündem Çine’de 37 dönüme karnabahar ekildi

’de 37 dönüme karnabahar ekildi

Çine’de 37 dönüme karnabahar ekildi
Giriş Tarihi: 23.8.2020

AYDIN Çine ovasında çiftçiler karnabahar tohumlarını toprakla buluşturdu. Çine'nin hava ve toprak yapısıyla kış sebzelerinin üretimi için çok uygun olduğunu belirten Karakollar Mahalle Muhtarı Gültekin Celep, "37 dönüme kadın işçiler özenle ekim yaptı. 110 ile 180 gün arasında hasat ederek büyük kentlere göndereceğiz" dedi.

MEHMET KAVAS

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