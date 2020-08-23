Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni deniz sistemleri teslim töreninde konuştu. Milli Savunma ve güvenlikle ilgili önemli açıklamalar yapan Erdoğan 'Millileşme hamlelerimiz hız kesmeden devam ediyor' dedi.



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları;

"SAVUNMA SANAYİİ DURAKLAMAYI KABUL ETMEZ"

Türkiye savunma alanında kararlı bir şekilde ilerliyor. Savunmada güçlü olmayan ülkelerin güvende olmaları ve ilerlemeleri mümkün değildir. Savunma sanayii duraklamayı kaldırabilecek bir alan değildir. Sürekli daha ileri gitmek, sürekli daha gelişmişi üretmek mecburiyetindeyiz. Her adım bir sonrakinin öncüsü olmak zorunda.

"MİLLETİMİZ OYUNLARI YILLARDIR BOZDU"

Ülkemizin bu gücünden ve hamlelerinden rahatsız olanlar özellikle buradan ülkemizi mahkum edebilmek için çabalıyorlar. Gizlemeye bile çalışmadıkları tuzaklar ve yöntemlerle her yolu deniyorlar. Hamdolsun milletimiz istiklalinin ve istikbalinin yanında yer alarak bu oyunları yıllardır bozmuştur.





"GÖZLERİNİ 2023'E DİKTİLER AMA..."

Şimdi gözlerini 2023'e diktiler. Milletimiz o engin ferasetiyle inşaAllah 2023'te de hem içerideki hem dışarıdaki o faşist kafalara hak ettikleri cevabı verecektir. Her oyunu bozarak geleceğe yürümeye devam edeceğiz. Sürekli çalışacağız. Türkiye'nin tek amacı kendisinin ve dostlarının meşru haklarını korumaktır.

"ARTIK EN İYİLER ARASINDAYIZ"

Dünyanın ilk 100 savunma sanayii üretim listesinde 7 şirketle bulunmamız bunları rahatsız ediyor. Bizi de gururlandırıyor. Geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor.

"GELİN UÇAK GEMİMİZİ YAPALIM"

Türkiye dünyada savaş gemisi tasarlayıp üreten 10 ülkeden biridir. Deniz araçlarımızın silahları da yerli ve milli imkanlarla üretilmektedir. Kaybedecek tek anımız olmadığı bilinci ile çalışıyor ve üretiyoruz. Şimdi ben sektör öncülerimize çağrıda bulunuyorum. Gelin uçak gemisi de yapalım. Denizlerde caydırıcılığa ihtiyacımız var.





Tüketen değil üreten, yeniye öncülük eden bir üst noktaya geçmemiz gerekiyor.

Bir kez daha yeni deniz sistemlerimizin ülkemize ve ordumuza hayırlı olmasını diliyorum.

GİRESUN VE RİZE'DEKİ SEL FELAKETİ

Bu vesileyle maalesef Giresun'umuzda ve bu bölgede aramalar devam ediyor. Aynı şekilde Rize'de yine sel felaketi var. Benim ilçem de dahil olmak üzere maalesef orada da yaralılar var. Ölenlerimize Allah rahmet eylesin. Tabi devlet olarak buradaki bütün tahribatı yıkımı Allah'ın izniyle aşarız. Ben hemen İçişleri Bakanımı, Pakdemirli ve Kurum bakanımı bölgeye gönderdik. Vekillerimiz de oradalar. Yerinde tespitleri yapmak suretiyle bütün kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar.





BAKANLARIM "BİZ BÖYLESİNİ YAŞAMADIK" DİYOR

Tabi inşaAllah bir an evvel bunu kaldırıp halkımızı orada yine o eski mutlu günlerine döndürmek. Ancak şunu da belirteyim. Bakanlarımın bana söylediği "Biz bunu yaşamadık" diyorlar. O nedenle inşaAllah ne gerekiyorsa yapacağız.