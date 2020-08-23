İzmir merkezli 40 şehirde 47 kişiye gözaltı kararı

İZMİR'DE FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mahrem imamlar tarafından ankesörlü ve büfe telefonları ile arandıkları tespit edilen 37'si muvazzaf 54 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karar üzerine İzmir merkezli 40 ilde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 34'ü muvazzaf toplam 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı tutuklandı. 10 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest kaldı.