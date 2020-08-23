“Karadeniz’de yeni keşifler sürecek”

Karadeniz'de süren sondaj çalışması yapan Fatih gemisinin doğalgaz rezervi keşfi tüm Türkiye'yi heyecanlandırdı. 320 milyar metreküplük keşfin önemine vurgu yapan Yeditepe Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Çaşin, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi engellemek isteyen Fransa ve Yunanistan'a stratejik bir ders verildiğini kaydetti.

'TARİHİ DERS VERİLDİ'

"Bu ders tarihe geçmiştir" diyen Prof. Dr. Caşin, "Türkiye bir pazar ülkedir. Önce Sovyetler Birliği'nden gazı aldık ondan sonra bu gazı çeşitlendirdik. İran'dan Rusya'dan mavi akımı aldık ve TANAP'ı aldık. Bu da çok önemli bizim için. Türkiye merkez ve transfer bir ülke. Bugün ise tedarikçi bir ülke oldu. Avrupa Birliği'ne gaz satabiliriz" dedi.

'PARA CEPTE KALACAK'

Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in keşfedilen doğalgazdan elde edilecek toplam gelirin 65 milyar dolar civarında olacağını ifade ettiğini hatırlatan Caşin, "Bölgede 900 milyar metreküplük doğalgaz var. Bence psikolojik olarak dış politika ekseninde Türkiye'nin kendi kendine enerjisi yeter hale gelmesi muazzam bir motivasyon kaynağı. Bunun ekonomiye katkısı var. Cari açığın kapatılması yani yaklaşık 45-50 milyar dolar her sene enerjiye veren Türkiye'nin cebine çok daha fazla para gelecek. Eğer kalkınmak isterse daha az faize kredi bulacak, istihdam bulacak" ifadelerini kullandı.

'PUTİN İLE ERDOĞAN İLİŞKİSİ'

Rusya'nın her zaman Türkiye'ye gaz verdiğini ve Türk Akımı anlaşmasına imza atarak da Avrupa Birliği'ne ders verdiğini söyleyen Prof. Dr. Caşin, "Bu da Sayın Putin ve Sayın Erdoğan'ın arasındaki ilişkiden kaynaklanıyor. Aynı şeyi İran için söylemek istemiyorum. Neden İran her kış geldiğinde boruya kedi kaçtı fare kaçtı diye kesiyordu gazı ve Türkiye'yi zora düşürüyordu?" dedi.

'RUSYA İLE ÇALIŞABİLİRİZ'

Rusya'nın karşısına Amerikan kaya gazının rakip çıktığına da değinen Caşin, "Türkiye enerjide Amerika'dan gaz alıyor. Türkiye'nin burada eli çok güçlenmiş durumda. Rusya da bu gazı ucuzlatır. 2023'te birinci faz devreye girecek. Biz Rusya'dan gaz almaya devam edeceğiz. Bunun maliyetini ekonomi belirleyecektir. Ben Türkiye ile Rusya'nın arasının bozulacağına inanmıyorum. Tam tersine Libya'da, Doğu Akdeniz'de olduğu gibi birlikte çalışabilir. Buna Karadeniz de dahildir" açıklamasını yaptı.

Fatih ŞENDİL